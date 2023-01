Rinnovo Giroud: a fine mercato incontro con la dirigenza del Milan

Il Milan si prepara a mettere a punto il rinnovo di contratto di Olivier Giroud. L’attaccante francese resterà per un’altra stagione

Olivier Giroud è pronto al rinnovo di contratto con il Milan. Come riporta la Gazzetta dello Sport, gli agenti dell’attaccante e la dirigenza rossonera si incontreranno al termine del mercato invernale per mettere nero su bianco il prolungamento del francese fino al 2024. Meeting atteso nei prossimi giorni, presumibilmente nella settimana che porta al derby o in quella successiva. L’ex Chelsea resterà sulle cifre dell’ingaggio attuale, ovvero circa 3,5 milioni di euro l’anno.

La sua voglia di Milan è chiara e non è mai cambiata. Nonostante i suoi 36 anni Giroud ha ancora voglia di fare la differenza. La MLS non è un’opzione, Oli ha ancora un peso determinante nel campionato italiano e vuole continuare a dare il suo apporto.