Rinnovo Florenzi, ultimi dettagli da completare: la firma è ad un passo. Segui le ultimissime sul club rossonero

Il calciomercato Milan sta valutando con grande attenzione l’idea di effettuare un altro rinnovo oltre a quello già ufficializzato di Reijnders. Alessandro Florenzi, infatti, sarebbe davvero molto vicino a prolungare con i rossoneri.

Il terzino destro, causa infortunio, non è ancora sceso in campo in questa stagione. L’ex Roma, comunque, si è dimostrato in questi anni un leader dello spogliatoio e, da qui a fine anno, potrà rivelarsi sicuramente utile.