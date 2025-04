Rinnovo Florenzi, nuovo contratto a cifre più basse? Questa la situazione: si tratta! Ultime. Segui gli aggiornamenti sul club rossonero

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan nei prossimi mesi dovrà risolvere anche il tema relativo al futuro di Florenzi.

PAROLE – «Il contratto dell’esterno ex-Roma è in scadenza a fine di questa stagione e, ora che l’infortunio è ormai alle spalle, si può iniziare a parlare di futuro. L’idea di un prolungamento annuale a cifre molto più basse dei 3 milioni annui percepiti attualmente c’è più per una questione di liste che non di necessità. Sarà l’incontro in programma con i suoi agenti a definire il futuro».