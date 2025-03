Rinnovo Florenzi, prende quota l’opzione che nessuno si aspettava! Apertura del terzino, tutti i dettagli

Condividi via email

Rinnovo Florenzi, il terzino apre al prolungamento annuale a cifre dimezzate rispetto a quelle attuali: aprile mese decisivo per l’intesa

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan potrebbe nelle prossime settimane procedere con un rinnovo di contratto a sorpresa e totalmente inaspettato fino a poco tempo fa.

Il club rossonero infatti ha tutta l’intenzione di proporre ad Alessandro Florenzi, in scadenza di contratto al termine dell’attuale stagione sportiva e rientrato da poco dopo il grave infortunio al ginocchio, il prolungamento fino al 2026 a cifre dimezzate rispetto a quelle attuali (circa 3 milioni netti). Il terzino, che non ne fa una questione di soldi, ha ovviamente aperto con piacere alla possibilità tanto che ad aprile ci sarà un incontro tra le parti per cercare di trovare una quadra.