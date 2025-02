Rinnovo Florenzi, c’è un’ipotesi incredibile sul futuro del terzino! Può succedere questa cosa a fine stagione

Condividi via email

Rinnovo Florenzi, il terzino è in scadenza di contratto al termine della stagione ma l’italiano potrebbe a sorpresa prolungare di un anno

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci uno scenario a sorpresa nel calciomercato Milan per quanto riguarda il futuro di Alessandro Florenzi, in scadenza di contratto coi rossoneri al termine della stagione e prossimo al rientro dopo il brutto infortunio estivo.

L’ex Roma, a seconda delle risposte che avrà in questi mesi, potrebbe a sorpresa prolungare fino al 30 giugno del 2026 a cifre dimezzate rispetto a quelle attuali.