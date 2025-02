Rinnovo Florenzi, svolta inaspettata per il futuro del terzino: dialoghi in corso, cosa può succedere

Condividi via email

Rinnovo Florenzi, il terzino rossonero, in scadenza di contratto al termine dell’attuale stagione, può prolungare per un altro anno

Importante aggiornamento sul calciomercato Milan fornito dal giornalista Pietro Mazzara in merito ai rinnovi di contratto in casa rossonera. Gli imminenti prolungamenti di Maignan e Reijnders, che verranno ufficializzati a marzo, non saranno i soli.

A sorpresa è vicino al rinnovo fino al 2026 anche Alessandro Florenzi, attualmente infortunato e in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Le parti starebbero discutendo di un prolungamento annuale, quindi fino al 2026, con ingaggio dimezzato rispetto agli attuali 3 milioni di euro. C’è fiducia tra le parti.