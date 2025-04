Condividi via email

Rinnovo Florenzi, la firma dipende da due fattori: c’è ottimismo! Le ultimissime. Segui gli aggiornamenti di mercato dei rossoneri

Come riportato da Tuttosport, c’è una grossa novità nel calciomercato Milan rispetto al futuro di Alessandro Florenzi, in scadenza di contratto al termine della stagione e ancora senza nessun minuto in campo nonostante il recupero a marzo dopo l’infortunio al ginocchio.

Il Milan apprezza tantissimo il ruolo di Florenzi all’interno dello spogliatoio tanto che le parti avrebbero già trovato l’accordo per il prolungamento annuale a circa 1.5 milioni di euro (la metà dell’attuale stipendio) ma il tutto verrà formalizzato solo se il Milan dovesse vincere la Coppa Italia qualificandosi così alla prossima Europa League. Florenzi infatti sarebbe molto utile anche per le liste.