Il Milan è fiducioso per il rinnovo di Donnarumma. Paolo Maldini vuole chiudere per il rinnovo in tempi brevi per evitare spiacevole conseguenze nel mercato estivo. La Juventus vorrebbe approfittare della situazione per tentare l’affondo per il giovane portiere rossonero, contando sui buoni rapporti con Mino Raiola.