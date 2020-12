Rinnovo Donnarumma – Il prolungamento di contratto si farà

Gianluigi Donnarumma e il Milan sembrano sulla buona strada per trovare un’intesa per rinnovare il contratto del calciatore: c’è ottimismo

Gianluigi Donnarumma è in scadenza con il Milan. Questo lo sappiamo tutti e non rappresenta una vera e propria notizia. Quello che c’è di nuovo è che ancora una volta, il portiere rossonero ha confermato la volontà di rimanere al Milan. Infatti, poco prima della partita contro la Fiorentina, Donnarumma ha dichiarato: «Non c’è nessun problema per quel che riguarda il rinnovo di contratto, il mio procuratore sa cosa fare e ne parlerà con la società. Io penso solo ad allenarmi e a godermi questo momento. La mia volontà è quella di rimanere a lungo qui».

Come riportato da Sky, il Milan e l’entourage di Donnarumma sono al lavoro in questi giorni per prolungare il contratto del portiere. La partita si gioca sia sugli anni del nuovo accordo (3 o 4 stagioni ancora) e, soprattutto, sulla cifra che il classe 1999 andrà a percepire (il Milan non vuole spingersi oltre gli 8 milioni all’anno). Filtra ottimismo, ma ricordiamo che in caso di fumata nera, Donnarumma già a gennaio potrebbe accordarsi con altre società e liberarsi a zero a giugno 2021.