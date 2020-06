Rinnovo Donnarumma: il Milan offre sei milioni di euro, si attende Raiola

Rinnovo Donnarumma: il Milan sarebbe pronto a mettere sul piatto sei milioni di euro, a breve incontro Gazidis-Raiola

Il Milan è pronto a rinnovare il contratto di Gianluigi Donnarumma. Lo riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. A breve Gazidis incontrerà Mino Raiola per discutere sul futuro del baby classe ’99.

La società di Via Aldo Rossi potrebbe offrire a Gigio la stessa cifra percepita sin qui, ovvero 6 milioni di euro con l’aggiunta di una clausola rescissoria, qualora qualche club più avanti volesse prelevarlo. Un rinnovo che non sarà a lungo termine, dunque biennale o triennale.

In caso di mancato accordo con l’entourage del portierone rossonero, il Milan non cederebbe Donnarumma a parametro zero, dunque troverebbe una sistemazione già in questa prossima sessione di mercato.