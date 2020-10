Rinnovo Donnarumma, gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa

Il contratto di Gigio Donnarumma scadrà nel giugno del 2021. Ecco la situazione rinnovo tra il Milan e il portiere

Il contratto di Gigio Donnarumma scadrà nel giugno del 2021. Ciò vuol dire che già dal prossimo mercato invernale il giocatore sarà libero di accordarsi con un altro club. Sullo sfondo rimane la Juventus che negli ultimi mesi è alla ricerca di un portiere che possa prendere il posto di Buffon.

I rossoneri voglio chiudere la questione rinnovo il più presto possibile. Attualmente la dirigenza non è particolarmente impegnata sul mercato e vorrebbe risolvere le “grane” Donnarumma e Chalanoglu. Un incontro con Mino Raiola è previsto per questo mese di novembre e potrebbe essere la penultima occasione per trovare una soluzione.

Successivamente, in caso di riscontro negativo da parte dell’agente, si tenterà il tutto per tutto prima di Natale. Gennaio sarebbe già un mese pericoloso, perché in quel caso Raiola potrebbe già operare sul mercato cercando club in grado di offrire ingaggi molto elevati ad un giocatore che si svincola.