Rinnovo Donnarumma: Peppe Di Stefano su Sky Sport 24 fa il punto sulla trattativa tra il Milan e Mino Raiola

Intervenuto nel corso di Sky Sport 24, Peppe Di Stefano ha fatto il punto riguardo alla trattativa tra il Milan e Raiola per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma:

«Il Milan non ha mai preso in considerazione l’idea di lasciarlo andare via, vuole assolutamente rinnovare questo contratto, non si sente con l’acqua alla gola nonostante i tempi sono stretti, e nonostante il contatto che c’è stato con Raiola per il rinnovo di Ibra l’argomento Donnarumma è stato messo in stand by e se ne riparlerà alla fine del mercato. Il Milan vuole fare un’offerta importante, ma non entriamo nel merito delle cifre perché al momento non le conosciamo. Si partirà da una base di 6,5 milioni di euro, che è lo stipendio che il portiere percepisce attualmente, ma il Milan ha tutta la volontà di migliorare l’offerta. Se il Milan non avesse avuto questa volontà allora avrebbe già pensato ad una cessione perché questa è l’ultima sessione in cui avrebbe potuto monetizzare, visto che da gennaio il giocatore è virtualmente svincolato. Vuol dire che davvero il Milan ha la forza, i mezzi e la convinzione per provare a convincere Gianluigi Donnarumma a rinnovare il contratto».