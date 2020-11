Rinnovo Calhanoglu: l’agente chiede 7 milioni, il Milan aspetta un segnale…

Rinnovo Calhanoglu: l’agente Gordon Stipic avrebbe chiesto un ingaggio a 7 milioni di euro, il Milan starebbe aspettando un segnale del turco

«Rinnovo Calhanoglu: parti distanti» – così scrive l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina. L’agente Gordon Stipic avrebbe chiesto un’offerta monstre, circa 7 milioni di euro all’anno.

Il Milan non sarebbe di questa idea e non si spingerebbe oltre a 3,5 milioni. La trattativa prosegue, dunque, molto lentamente. Il procuratore non fa passi indietro e ora il club di Via Aldo Rossi starebbe aspettando un segnale da parte del turco.