Corsport, anche l’Atletico Madrid su Calhanoglu: il turco è in scadenza

Corsport, Calhanoglu, rinnovo ancora a rischio mentre Manchester United ed Atletico Madrid attendono il meeting dei prossimi giorni

UNITED ATTENTO- La società rossonera, come riporta Gazzetta questa mattina non sarebbe molto propensa a questo tipo di clausola, per quanto riguarda Calhanoglu invece, la richiesta dell’agente Stipic parte da 6 milioni di euro, la risposta Milan dice 3. Il Manchester united intanto attenderà gli sviluppi del meeting in programma a breve.

ATLETICO MADRID- Il corriere dello sport apre invece ad un’altra possibilità, ovvero quella che l’Atletico aspetti il momento buono per sferrare il colpo a parametro zero, mentre le parti provano in qualche modo a trovare un’intesa nonostante la distanza tra offerta e richiesta, come sopra riportato. Milan al momento non preoccupato ma il tempo stringe ed urge una soluzione immediata, anche a costo di cedere alle richieste.