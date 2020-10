Rinnovo Calhanoglu: Juve e Atletico puntano ad averlo a parametro zero

Il rinnovo di Hakan Calhanoglu non interessa solo il Milan ma anche altri club che puntano ad ingaggiare il turco a parametro zero

Secondo quanto riporta Sport Mediaset, ad attendere con ansia l’incontro tra la dirigenza rossonera e l’agente di Hakan Calhanoglu non ci sarebbero solo i tifosi del Milan, bensì altri club a cui il turco fa gola.

In particolare, qualora non si riuscisse a trovare un accordo per il rinnovo e dunque Calhanoglu fosse in condizione di partire a parametro zero, le prime in fila per accaparrarselo sarebbero la Juventus e l’Atletico Madrid.