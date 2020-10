Rinnovo Calhanoglu: previsto per fine mese l’incontro con l’agente

Gordon Stipic, agente del fantasista turco, è atteso verso la fine del mese per discutere con la dirigenza Milan del rinnovo di contratto

Continua a tenere banco in casa Milan la questione relativa al rinnovo di contratto di Hakan Calhanoglu. Una trattativa che non sembra viaggiare con il vento in poppa, anzi tra le richieste del turco e la proposta rossonera parrebbe esserci una consistente distanza.

Secondo quanto riporta calciomercato.com, tra circa due settimane è previsto un incontro tra l’agente di Calhanoglu, Gordon Stipic e la dirigenza rossonera, nell’auspicio di trovare un accordo per non veder sfumare via una delle pedine più importanti dello scacchiere di Stefano Pioli.