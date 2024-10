Rinnovo Calabria, la mossa del terzino spiazza i rossoneri: ha aperto a questa possibilità

Rinnovo Calabria, il terzino del Milan ha aperto alla possibilità di prolungare senza ritocchi dell’ingaggio. Le ultime

Come riferito da calciomercato.com, ci sarebbe un’importante svolta nel calciomercato Milan per quanto riguarda il rinnovo di Davide Calabria.

Calabria non si è ancora arreso e spera che il Milan presenti presto una proposta di rinnovo. Le richieste si sono abbassate, Davide sarebbe propenso a prolungare alle condizioni attuali (circa 2M a stagione). Dal Milan non sono ancora arrivati segnali in questa direzione.