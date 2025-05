Rinnovi Milan, è successo a metà febbraio: il retroscena sul contratto. Situazione complessa

Rinnovi Milan, Matteo Moretto su YouTube ha svelato un retroscena su uno dei calciatori rossoneri in bilico

Milan e Maignan il rinnovo è in una fase di stallo, l’esperto di mercato Matteo Moretto, sul proprio canale YouTube, ha svelato un retroscena che ha del clamoroso.

LE PAROLE: «A metà febbraio il Milan raggiunge accordo verbale per rinnovo Maignan, contratti pronti per le firme ma appuntamento per le firme non c’è mai stato. Maignan si aspettava di rinnovare e si è anche leggermente spazientito. A oggi rinnovo in stand by»