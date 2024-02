Rigore Milan Atalanta, Pistocchi spiega: «Vedo troppe simulazioni, si dovrebbe introdurre una regola precisa. Questa la mia idea»

Rigore Milan-Atalanta, Maurizio Pistocchi ha commentato l’episodio Giroud-Holm lamentandosi delle troppe simulazioni

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Maurizio Pistocchi ha commentato così il rigore concesso in Milan-Atalanta:

PAROLE – «Nel calcio moderno vedo sempre più spesso atleti grandi e grossi che al minimo contatto crollano a terra, rantolando. Per il bene del calcio, e dello sport, sarebbe opportuno che le possibili simulazioni venissero segnalate dalla Procura Federale, analizzate dal Giudice Sportivo e punite con la squalifica di una giornata,e in caso di recidiva di tre giornate. Vedrete che in breve tempo finiranno di imbrogliare».