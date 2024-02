Rigore Holm Giroud, Capuano avverte: «Creato un precedente pericoloso perché non sostenibile. Vi spiego TUTTO»

Giovanni Capuano, giornalista, ha commentato così il rigore concesso in Milan Atalanta per fallo di Giroud su Holm.

RIGORE GIROUD HOLM – «È chiaro che Giroud arriva leggermente in ritardo, ma quanti contatti come quello che ha portato al rigore si vedono in una partita e dentro un’area, soprattutto in situazioni di palla inattiva? Spintarelle, cinture, trattenutine più o meno accentuate e anche colpi nati da un ritardo minimo sul pallone. A volerli vedere sono tutti rigori, nella realtà molto dipende dall’intensità e da quello che decide l’arbitro in campo. Ecco perché definire ‘codificato’ il penalty di San Siro crea un precedente pericoloso perché non sostenibile […]. Meglio ammettere che la coppia Orsato-Irrati ha preso una decisione sostenibile ma non allineate con le indicazioni generali impartite a tutti gli arbitri».