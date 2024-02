Rigore Giroud Holm, Ordine smentisce Damato: «Ininfluente la reazione del terzino? Grosso errore e il motivo è molto semplice»

Rigore Giroud-Holm, Franco Ordine smentisce la disamina dell’ex arbitro Antonio Damato: il suo commento sull’episodio

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Franco Ordine ha smentito la disamina dell’ex arbitro Antonio Damato che commentando il contatto Giroud-Holm in Milan-Atalanta aveva dichiarato: «Simulazione di Holm? Quello che gli arbitri devono fare è rilevare se c’è un fallo o meno, detto questo, se il calciatore che subisce il fallo si tocca un’altra parte del corpo non dev’essere un problema dell’arbitro. Nella sostanza: questo è un fallo chiaro e da punire, e la decisione di Orsato è corretta da parte nostra»

PAROLE – «Dice Antonio Damato da Barletta, componente della Can a Dazn:”Se Holm si tocca altro non è affare dell’arbitro”. No, errore: se si tocca il volto ed è stato invece toccato al fianco è simulazione vistosa e riguarda l’arbitro il quale deve adottare un provvedimento disciplinare».