Riecco il Genoa, quella sconfitta che segnò la svolta per il Milan

L’ultima sconfitta del Milan in campionato risale proprio alla sfida contro il Genoa. Nella gara prima del lockdown, i rossoneri subirono una brutta sconfitta a San Siro contro i rossoblu. Da quel momento iniziò un percorso di risalita fini all’attuale situazione di classifica.

Pioli spera che in questo caso il match possa essere di buon auspicio, magari per far rimanere il proprio Milan in vetta alla classifica alle soglie di Natale.