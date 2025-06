Ricci, il Milan cerca una data per le visite mediche: le ultime sull’affare

Ricci è un giocatore del Milan, ormai si attende solamente il comunicato ufficiale. Il club cerca una data per le visite mediche

Il Milan ha chiuso l’affare Samuele Ricci, con il centrocampista del Torino ormai ad un passo dal vestire la maglia rossonera. A confermarlo è stato Matteo Moretto su X, sottolineando che l’operazione è da considerarsi “fatta”. I prossimi giorni saranno decisivi per formalizzare il trasferimento e accogliere il giovane talento a Milanello.

Nel corso della prossima settimana, infatti, è previsto lo scambio di documenti tra il Milan e il Torino. Questo passaggio burocratico finalizzerà l’accordo raggiunto tra i due club, che si aggira sui 25 milioni di euro bonus compresi. Contemporaneamente, il Milan è già al lavoro per organizzare le visite mediche di Ricci. La società rossonera sta cercando una data opportuna per sottoporre il giocatore agli esami di rito prima della firma del contratto.

L’arrivo di Samuele Ricci rappresenta un colpo importante per il centrocampo rossonero. Il classe 2001 firmerà un contratto di cinque anni con il Milan, legandosi al club fino al 30 giugno 2030 con un ingaggio di circa 2,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Questa operazione testimonia la volontà del Milan di investire su giovani talenti italiani di prospettiva, in linea con la filosofia societaria.

Ricci, mediano moderno e dinamico, porterà qualità e duttilità al reparto di centrocampo. La sua visione di gioco, la capacità di recupero palla e l’abilità nell’impostazione saranno preziose per il Milan, sia in fase di costruzione che di interdizione. L’acquisto di Ricci si inserisce perfettamente nel piano di rinnovamento e rafforzamento della rosa in vista della prossima stagione, che vedrà il Milan impegnato su più fronti. L’attesa è ora tutta per l’ufficialità, che sancirà l’inizio di una nuova avventura per Samuele Ricci nel cuore del centrocampo rossonero.