Ricci Milan, si accende la trattativa con il Torino? Nuovi contatti: i dettagli

Come riporta Fabrizio Romano, il Milan torna sulle tracce di Samuele Ricci. Ripresi i contatti con il Torino. La percentuale di un possibile approdo in rossonero del centrocampista si alzano dopo le ufficialità degli arrivi di Tare e Allegri.

🚨🔴⚫️ AC Milan keep working on deal to sign Samuele Ricci since January, he’s still one of the main targets.



No issues on personal terms as Ricci’s keen on the move, clubs again in contact with discussions underway for months. pic.twitter.com/VHLxQvtdoX