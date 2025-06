Ricci al Milan, definito l’affare con il Torino: tutti i dettagli del trasferimento

Ricci sarà un nuovo calciatore del Milan. In attesa dell’ufficialità, ecco tutti i dettagli del trasferimento

Il Milan ha piazzato un altro colpo importante sul mercato: Samuele Ricci è un nuovo centrocampista rossonero. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su X, l’accordo tra il Milan e il Torino è stato raggiunto per una cifra di 25 milioni di euro, bonus compresi. L’ufficialità del trasferimento dovrebbe arrivare nel corso della prossima settimana, quando le parti formalizzeranno tutti i dettagli.

Ricci, mediano classe 2001, firmerà un contratto di cinque anni con il club di Via Aldo Rossi, legandosi ai colori rossoneri fino al 30 giugno 2030. Questo acquisto segna un passo significativo nella strategia del Milan di ringiovanire e italianizzare la rosa, puntando su talenti emergenti che conoscono già il campionato e le sue dinamiche.

La trattativa per Ricci è stata lunga e complessa, con il Milan che ha dovuto superare la resistenza del Torino, notoriamente restio a privarsi dei suoi pezzi pregiati. Tuttavia, la volontà del giocatore di approdare in un grande club e la determinazione della dirigenza rossonera hanno permesso di chiudere l’affare. I 25 milioni di euro rappresentano un investimento importante, a testimonianza della grande fiducia che il Milan ripone nelle qualità del giovane centrocampista.

L’arrivo di Samuele Ricci offre al tecnico Massimiliano Allegri (o chi per lui) nuove soluzioni per il centrocampo. Ricci è un mediano moderno, dotato di buona visione di gioco, capacità di recupero palla e abile nell’impostazione. La sua duttilità gli permette di ricoprire più ruoli nella mediana, sia come vertice basso in un centrocampo a tre, sia come mezzala in un assetto a due.

Questo acquisto si inserisce perfettamente nel contesto delle esigenze del Milan, che dopo la cessione di Tijjani Reijnders e con le incertezze su altri profili, aveva bisogno di un rinforzo solido e prospettico nel cuore del campo. Con Ricci, il Milan si assicura un centrocampista di grande futuro, pronto a dare il suo contributo fin da subito e a crescere ulteriormente in un contesto competitivo come quello rossonero. La firma imminente suggellerà uno dei colpi più interessanti di questa sessione di mercato estiva.