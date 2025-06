Ricci Milan, Tare può mollare il centrocampista! Altri obiettivi nel mirino, sull’italiano piombano queste due squadre

Ricci Milan, Igli Tare può mollare il centrocampista: altri obiettivi nel mirino, sull’italiano ci sono ora Atalanta e Inter

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, il calciomercato Milan ha mostrato un concreto interesse per Samuele Ricci, talentuoso centrocampista del Torino, già a gennaio. Nonostante l’interesse permanga, la situazione attuale vede le priorità del direttore sportivo Tarespostarsi su altri obiettivi per il centrocampo rossonero. Questa notizia, anticipata da Pedullà lo scorso 10 giugno, getta luce sulle complesse dinamiche del mercato calcistico e sulle strategie dei grandi club italiani.

Per quanto riguarda il Milan, l’interesse per Ricci non è svanito del tutto, ma è evidente che il club stia valutando altre piste per rinforzare la mediana. Il mercato è in continua evoluzione, e le priorità possono cambiare rapidamente in base alle opportunità e alle esigenze tattiche. La pazienza sarà un elemento cruciale in questa fase del mercato, soprattutto per i tifosi che attendono con ansia i nuovi volti per la prossima stagione.