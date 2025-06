Ricci Milan, Tare può mollare il centrocampista! Altri obiettivi nel mirino, sull’italiano piombano queste due squadre

Ricci Milan, Igli Tare può mollare il centrocampista: altri obiettivi nel mirino, sull’italiano ci sono ora Atalanta e Inter

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, il calciomercato Milan ha mostrato un concreto interesse per Samuele Ricci, talentuoso centrocampista del Torino, già a gennaio. Nonostante l’interesse permanga, la situazione attuale vede le priorità del direttore sportivo Tare spostarsi su altri obiettivi per il centrocampo rossonero. Questa notizia, anticipata da Pedullà lo scorso 10 giugno, getta luce sulle complesse dinamiche del mercato calcistico e sulle strategie dei grandi club italiani.

Il rapporto tra Ricci e il suo ex allenatore al Torino, Ivan Juric, è ben noto e significativo. È stato proprio Juric a lanciare il giovane centrocampista nel calcio che conta, un fatto che Ricci stesso ha riconosciuto con gratitudine, ammettendo che Juric “lo massacrava in allenamento, ma gli è grato”. Questa profonda conoscenza e stima reciproca potrebbero giocare un ruolo chiave nelle future mosse di mercato, specialmente considerando il potenziale coinvolgimento dell’Atalanta.

Infatti, il club bergamasco, con la probabile benedizione di Juric (che ben conosce le qualità del giocatore), starebbe valutando Ricci come un’opzione concreta nel caso in cui Ederson dovesse lasciare Bergamo. L’Atalanta ha fissato un prezzo elevato per Ederson, chiedendo almeno 60 milioni di euro. Questo messaggio è rivolto in particolare al Manchester United, che ha mostrato un forte interesse, alla Juventus (che lo aveva seguito a gennaio) e all’Al Hilal nelle ultime settimane. Se una di queste squadre dovesse soddisfare le richieste dell’Atalanta, la partenza di Ederson si concretizzerebbe, aprendo le porte a Ricci come un’opzione prioritaria per il centrocampo nerazzurro.

Mentre il Milan sembra aver ridefinito le proprie strategie, l’Inter continua a monitorare la situazione di Ricci. Il giovane centrocampista granata figurerebbe in una lista ristretta di nomi per i nerazzurri, qualora ci fossero sviluppi significativi riguardo al futuro di Hakan Calhanoglu. Questo dimostra come Ricci sia un profilo altamente apprezzato da diverse big del calcio italiano, nonostante le diverse tempistiche e priorità di ciascun club.

Per quanto riguarda il Milan, l’interesse per Ricci non è svanito del tutto, ma è evidente che il club stia valutando altre piste per rinforzare la mediana. Il mercato è in continua evoluzione, e le priorità possono cambiare rapidamente in base alle opportunità e alle esigenze tattiche. La pazienza sarà un elemento cruciale in questa fase del mercato, soprattutto per i tifosi che attendono con ansia i nuovi volti per la prossima stagione.