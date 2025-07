MN24 – Ricci Milan, il nuovo centrocampista rossonero accolto da centinaia di tifosi allo store di Via Dante. Segui le ultime

È stata una giornata indimenticabile per Samuele Ricci, il talentuoso centrocampista recentemente approdato tra le fila del Milan. Oggi, il nuovo rinforzo del centrocampo rossonero ha vissuto il suo primo vero “bagno di folla”, incontrando centinaia di tifosi entusiasti presso lo store ufficiale del club in Via Dante. L’evento ha segnato un momento speciale per il giocatore, reduce dalla firma con il club di Via Aldo Rossi, e ha offerto un assaggio dell’ardente passione che circonda il Diavolo.

Samuele Ricci, classe 2001, con un passato importante all’Empoli e al Torino, è noto per la sua visione di gioco, la sua abilità nel recupero palla e la sua precisione nei passaggi, qualità che lo rendono un elemento prezioso per la mediana del club meneghino.

Un Caldo Benvenuto nel Cuore di Milano

Ricci si è mostrato disponibile e sorridente, concedendosi per foto e autografi con la pazienza e la gratitudine di chi sa di essere approdato in un ambiente carico di aspettative. I cori e gli applausi hanno accompagnato ogni suo gesto, trasformando il negozio in un vero e proprio stadio in miniatura. Per il calciatore è stato un impatto emotivo forte, una prima vera immersione nel calore della tifoseria che popola lo stadio di San Siro e che segue con devozione ogni passo dei suoi beniamini.

L’entusiasmo che ha accolto l’arrivo di Ricci è la dimostrazione di come i sostenitori del club lombardo ripongano grande fiducia nelle scelte della società e siano pronti a supportare ogni nuovo innesto. Questa accoglienza calorosa è un ottimo presagio per il futuro di Samuele con la maglia del club milanese, un inizio promettente che getta le basi per una stagione ricca di successi e soddisfazioni per i colori rossoneri.