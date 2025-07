Ricci Milan la rivelazione del calciatore: «Non sono mai stato così nervoso come in questi giorni, vi spiego». Le ultimissime sui rossoneri

Samuele Ricci, nuovo acquisto del Milan arrivato dal Torino, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club. Diversi gli argomenti trattati dal centrocampista azzurro tra cui le sue emozioni.

Quali sono le tue emozioni ora che il tuo sogno di firmare per il Milan è divenuto realtà?

«Le emozioni sono tante. Devo dire che non sono mai stato così nervoso come in questi giorni. È scontato dire che è un onore, sappiamo tutti che club è il Milan. Anche le aspettative sono alte: è un anno importante, farò del mio meglio per ripagare la fiducia che mi è stata data».