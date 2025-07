Ricci Milan: un’operazione di Cairo, non un colpo rossonero? Il dubbio di Massimo Orlando

Ricci Milan, Massimo Orlando, ex calciatore e opinionista, ha commentato l’imminente arrivo del centrocampista in rossonero

Nella vivace trasmissione “Maracanà” di TMW Radio, l’ex calciatore Massimo Orlando ha espresso un parere tranchant sul possibile approdo di Samuele Ricci nel calciomercato Milan, scatenando un dibattito acceso tra gli appassionati. L’analisi di Orlando, sempre schietta e diretta, si concentra sulla natura dell’operazione, definendola più un successo per il presidente del Torino, Urbano Cairo, che un vero e proprio “colpo” per il club rossonero.

Ricci, centrocampista classe 2001, è da tempo nel mirino di diverse big del campionato italiano. Le sue prestazioni con il Torino hanno attirato l’attenzione, ma secondo Massimo Orlando, la sua potenziale acquisizione da parte del Milan non rappresenterebbe un affare particolarmente eclatante per i rossoneri. “Spero di essere smentito dal giocatore, a me non fa impazzire però. Ma il calcio a volte ti regala belle sorprese. Il colpo per me è di Cairo”, ha dichiarato senza mezzi termini Orlando, sottolineando come l’operazione, qualora andasse in porto, sarebbe da considerarsi un’ottima mossa per le casse e la strategia del Torino, abile nel valorizzare i propri asset e monetizzarli.

La frase di Orlando solleva diverse questioni importanti. Innanzitutto, mette in discussione il valore intrinseco di Ricci nel contesto di una squadra ambiziosa come il Milan, che punta a tornare ai vertici sia in Italia che in Europa. Sebbene il giovane centrocampista abbia dimostrato buone qualità, l’ex calciatore sembra suggerire che le aspettative intorno a lui potrebbero essere eccessive o che, per il livello richiesto dal Milan, ci sarebbero profili più adatti o di maggiore impatto. La speranza di Orlando di essere “smentito dal giocatore” è un augurio affinché Ricci possa superare le sue personali riserve e dimostrare sul campo di valere l’investimento.

D’altra parte, definire l’operazione un “colpo di Cairo” evidenzia la notevole abilità del presidente granata nel gestire il mercato. Urbano Cairo è noto per essere un negoziatore tenace, capace di strappare il massimo dalle cessioni dei suoi giocatori. Se il Milan dovesse versare una cifra considerevole per Ricci, ciò confermerebbe la capacità di Cairo di ottenere un elevato ritorno economico sui suoi investimenti, indipendentemente dalla percezione del valore del giocatore da parte di addetti ai lavori o tifosi. Questo tipo di operazioni, seppur vantaggiose per il club venditore, possono generare frustrazione tra i tifosi della squadra acquirente, che si aspettano investimenti mirati su profili di comprovato valore.

In conclusione, le parole di Massimo Orlando su Samuele Ricci e il Milan offrono uno spunto di riflessione importante. Al di là del giudizio sul singolo calciatore, la sua analisi mette in luce le complesse dinamiche del calciomercato, dove il valore tecnico di un giocatore si intreccia con le strategie economiche e le abilità negoziali dei presidenti. Sarà il campo, come sempre, a dare il verdetto finale, e solo il tempo dirà se la scommessa del Milan su Ricci si rivelerà un vero colpo o, come suggerisce Orlando, un successo soprattutto per il lungimirante Urbano Cairo.