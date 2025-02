Ricci Milan, trattativa impostata per giugno: strategia chiara del club, può arrivare così a Milanello

Ricci Milan, il centrocampista italiano del Torino è il primo obiettivo dei rossoneri per il prossimo giugno. Dialoghi molto avanzati

Come riferito da Matteo Moretto, noto giornalista esperto di mercato, ha dato un importante aggiornamento sul calciomercato Milan del prossimo giugno.

Milan: Ricci sarà l’obiettivo numero uno per rinforzare il centrocampo per l’estate. Contatti già impostati, l’operazione sarebbe già impostata in sé, poi è chiaro che bisogna chiuderle le trattative. L’intenzione è di provare ad avanzare fino alle firme per Ricci.