Ricci Milan, non ci sono più dubbi: è lui il sogno per l’estate. L’idea del Diavolo lascia basiti, Cairo all’angolo

Ricci Milan, il centrocampista del Torino è il grande obiettivo dei rossoneri per la mediana: strategia già delineata

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan è già in azione non solo per il prossimo gennaio ma anche per la prossima estate.

Allo stesso tempo si guarda anche all’estate 2025 e c’è un nome cerchiato in rosso: Samuele Ricci. Il Torino ovviamente non vuole liberarsi ora del nazionale azzurro, ma sa che a fine stagione sarà complicato trattenerlo. Ricci – valutato oltre i 35 milioni – ha molti estimatori in Italia e in Europa, però i rossoneri vorrebbero anticipare tutti. Come? Magari sedendosi a un tavolo con Cairo già a gennaio e mettendo sul piatto elementi utili a Vanoli, da Jovic per l’attacco passando a qualche giovane talento. Non semplice, ma il Milan vuole provarci.