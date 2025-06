Ricci Milan, l’ipotesi di mercato resta viva: l’episodio di ieri non lascia dubbi. Importante ricostruzione

Ricci Milan, la pista legata all’arrivo del centrocampista del Torino resta viva: ieri contatto tra l’agente del ragazzo e Igli Tare

La giornata di ieri ha tenuto i tifosi rossoneri con il fiato sospeso, trasformandosi in un vero e proprio tour de force per la dirigenza del calciomercato Milan. Dalle intricate vicende legate al futuro di Mike Maignan, portiere pilastro della squadra, alle complesse negoziazioni per Yunus Musah, centrocampista che continua a stuzzicare l’interesse di Allegri e Tare, i “tavoli aperti” a Casa Milan non sono mancati. Ma, come spesso accade nel vortice del calciomercato, un nuovo, inatteso, e potenziale affare ha fatto capolino, promettendo di infiammare ulteriormente questa già bollente sessione estiva.

Secondo quanto riportato da autorevoli fonti, tra cui calciomercato.com, un incontro si sarebbe tenuto con l’agente di Samuele Ricci, giovane e promettente regista del Torino. Sebbene il Milan non stia ancora affondando il colpo in modo deciso, l’interesse per il talentuoso play della Nazionale azzurra è tutt’altro che scemato. Anzi, il suo nome resta una delle opzioni più “forti” nella mente della dirigenza rossonera per rinforzare la mediana.

La situazione, tuttavia, è tutt’altro che semplice. Il presidente del Torino, Urbano Cairo, noto per essere un osso duro nelle trattative, valuta il suo gioiello non meno di 35 milioni di euro. Una cifra, questa, che la squadra mercato del Milan considera attualmente troppo elevata. La strategia del club di Via Aldo Rossi sembra chiara: mantenere vivo il contatto, monitorare la situazione e attendere che si presentino condizioni economiche più favorevoli per poter sferrare l’attacco decisivo.

Samuele Ricci, con le sue doti di impostazione, visione di gioco e capacità di dettare i tempi, rappresenterebbe un innesto di grande prospettiva per il Milan, in grado di dare nuova linfa al centrocampo e magari, a lungo termine, raccogliere l’eredità di pedine fondamentali. L’età anagrafica (classe 2001) e il suo già consolidato status di Nazionale lo rendono un profilo estremamente appetibile per un club che punta a un mix di esperienza e gioventù per costruire il futuro.

Il mercato è, per sua natura, dinamico e imprevedibile. Le situazioni possono cambiare rapidamente, e una valutazione considerata “troppo alta” oggi potrebbe diventare accessibile domani. Il Milan lo sa bene e, con la consueta cautela ma anche con una chiara visione degli obiettivi, sta tessendo la sua tela. I tifosi rossoneri possono quindi continuare a sognare: tra trattative calde e nuove suggestioni, l’estate del Diavolo promette ancora scintille. Il calciomercato entra nel vivo e il Milan è protagonista assoluto. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti!