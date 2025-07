Ricci Milan, Biasin esalta il colpo dei rossoneri! Parole al miele sul centrocampista italiano

Ricci Milan, Fabrizio Biasin, noto giornalista, ha speso parole di elogio per l’imminente acquisto del centrocampista italiano da parte dei rossoneri

Il consueto editoriale di Fabrizio Biasin su TMW offre spunti interessanti e pungenti sul calciomercato Milan, il suo calciomercato in fermento e le prossime date della Supercoppa Italiana. Il Diavolo, infatti, è al centro delle discussioni non solo per le sue mosse sul fronte acquisti, ma anche per la partecipazione alla competizione che, come sottolinea Biasin, si terrà ancora una volta in Arabia Saudita.

Il colpo più eclatante, secondo l’esperto giornalista, è l’acquisto di Samuele Ricci dal Torino. “Il Milan si è accattato Ricci per 24,5 milioni, bonus inclusi. E questa francamente è una signora operazione”, scrive Biasin. Questa affermazione è significativa, soprattutto considerando la reputazione di Patron Cairo nel vendere i suoi pezzi pregiati a cifre consistenti. Biasin evidenzia come, a differenza delle cessioni record di Buongiorno e Bremer, per Ricci il presidente granata si sia “accontentato di una somma tutto sommato accettabile”. Questo, per l’editorialista, è un chiaro segnale che “il nuovo corso Milan è iniziato”, un percorso che lo vede ottimista, nonostante le “tante” voci scettiche. E a rincarare la dose, l’accenno a un altro potenziale acquisto: “(ps. E anche Jashari è in rapido avvicinamento)”. Il centrocampo rossonero sembra quindi destinato a rafforzarsiconsiderevolmente con innesti giovani e di prospettiva, elementi fondamentaliper la strategia del club.

Supercoppa Italiana: Si Gioca il 22 Dicembre in Arabia Saudita

Oltre al calciomercato, Biasin fornisce anche dettagli ufficiali sulla Supercoppa Italiana. “Ufficiale: la Supercoppa italiana andrà in scena prima di Natale: finale il 22 dicembre, ovviamente ancora in Arabia Saudita. E buon Natale”. Una notizia che farà discutere, dato che la scelta di ospitare la competizione in Medio Oriente ha sempre generato polemiche e dibattiti tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La data, così a ridosso delle festività natalizie, aggiunge un ulteriore elemento di discussione per i club coinvolti, tra cui il Milan, che dovrà gestire al meglio la preparazione e la logistica in un periodo così intenso della stagione.

La Solita Storia degli Allenamenti: Biasin Ironizza sui Nuovi Tecnici

Infine, Biasin non si tira indietro dal commentare una tendenza mediatica che si ripete puntualmente ogni estate. Citando stralci di articoli che esaltano le metodologie dei nuovi allenatori di Milan e Inter – “Milan, Allegri fa il duro: ritiro anticipato, sveglia presto, doppi allenamenti. Il tecnico vuole una partenza lanciata: ha anticipato il ritiro, da lunedì prossimo anche i nazionali in campo. A Milanello colazione e cena tutti insieme” e “Sedute più lunghe, dialogo, tecnologia: Inter, la rivoluzione di Chivu in 19 giorni. I nerazzurri stanno in campo più tempo rispetto al passato e a intensità maggiore. E poi colloqui individuali mirati e preparazione fisica innovativa” –, il giornalista espone il suo sarcasmo. “Come ogni estate regge lo straordinario teorema mediatico dell’allenatore subentrante: “con il nuovo tecnico ci si allena fortissimo, con quello vecchio tutti a far flanella”. Ma per piacere…”, conclude Biasin, con una battuta finale che sottolinea la ripetitività di certi narrative giornalistiche e invita a una maggiore obiettività nella valutazione del lavoro dei tecnici. Un punto di vista critico che sicuramente farà riflettere sul modo in cui viene raccontata la preparazione estiva delle squadre di calcio.