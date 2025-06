Ricci Milan, accordo in definizione: cifre e dettagli, c’è il dettaglio che non passa inosservato

Ricci Milan, i rossoneri stanno chiudendo l’accordo con il Torino: spunta anche una piccola percentuale di rivendita a favore dei granata

Il calciomercato Milan è a un passo dall’assicurarsi le prestazioni di Samuele Ricci, talentuoso centrocampista del Torino. L’affare, che si preannuncia come uno dei più significativi di questa sessione di calciomercato, è ormai in dirittura d’arrivo per una cifra complessiva di 25 milioni di euro. La notizia, diffusa dal noto esperto di mercato Nicolò Schira, conferma le voci che circolavano da tempo e che vedevano il Milan fortemente interessato al giovane classe 2001.

Dettagli Finali e Accordo Storico

Le ultime trattative tra le due società vertono su piccoli dettagli, in particolare una percentuale sulla futura cessione che il Torino vorrebbe garantirsi. Questo elemento è comune nelle grandi operazioni di mercato e sottolinea la fiducia che il club granata ripone ancora nel potenziale di crescita di Ricci, nonostante la sua imminente partenza. Per il giocatore, invece, l’accordo con il Milan era stato raggiunto già a gennaio, testimoniando la sua forte volontà di vestire la maglia rossonera. Un’attesa lunga ma che sta per essere ripagata con la firma di un contratto importante.

Il contratto che legherà Samuele Ricci al Milan sarà valido fino al 2029, con un’opzione per il 2030. Un accordo a lungo termine che dimostra la chiara intenzione del Milan di puntare sul centrocampista per il futuro prossimo e non solo. L’ingaggio previsto per il giocatore si aggira intorno ai 2,2 milioni di euro all’anno, una cifra che riflette sia il suo valore attuale sia le aspettative riposte su di lui. Questo investimento economico sottolinea la convinzione del Milan che Ricci possa diventare un pilastro fondamentale del proprio reparto di centrocampo.

L’Importanza di Samuele Ricci per il Milan

L’arrivo di Samuele Ricci rappresenta un passo cruciale nella strategia del Milan di rafforzare il proprio centrocampo con giovani talenti italiani. Ricci è un giocatore con grandi qualità tecniche e una visione di gioco che lo rendono ideale per il sistema di gioco rossonero. La sua capacità di recuperare palloni, di dettare i tempi e di lanciare azioni offensive lo rende un profilo completo e versatile, capace di ricoprire più ruoli in mezzo al campo. La sua giovane età, unita a un’esperienza già consolidata in Serie A, lo rende un investimento sicuro per il club di Via Aldo Rossi.

Con Ricci in squadra, il Milan potrà contare su un’ulteriore risorsa per affrontare le sfide della prossima stagione, sia in campionato che in Champions League. La sua energia e la sua determinazione saranno un valore aggiunto per il gruppo, e la sua presenza potrebbe liberare altri elementi del centrocampo, permettendo loro di esprimere al meglio le proprie caratteristiche offensive. I tifosi rossoneri attendono con ansia l’ufficialità di questo importante acquisto, che promette di portare nuova linfa e qualità al cuore della squadra. L’operazione Ricci-Milan è un chiaro segnale delle ambizioni del club di elevare ulteriormente il proprio livello competitivo.