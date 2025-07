Ricci, Jashari e non solo: il Milan non si ferma. La situazione sul centrocampo

Ricci, Jashari e tutti i possibili acquisti del Milan per il centrocampo! La situazione sul mercato in entrata dei rossoneri

Il Milan, sempre attivo sul fronte mercato per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione, sta spingendo con decisione per sbloccare la trattativa che porterebbe Ardon Jashari a vestire la maglia rossonera. Il giovane e talentuoso centrocampista svizzero, attualmente in forza al Lucerna e noto per la sua visione di gioco e le sue capacità di interdizione, è diventato un obiettivo primario per il Diavolo.

L’interesse per Jashari è un chiaro segnale delle intenzioni del club di via Aldo Rossi di continuare a investire sulla linea mediana. Nonostante l’imminente chiusura dell’affare che porterà Samuele Ricci, mediano di rottura e metronomo del Torino, alla corte dei rossoneri, il Milan non si accontenta e mira ad aggiungere un ulteriore tassello di qualità al proprio centrocampo. Ricci, con la sua dinamicità e la sua abilità nel recuperare palloni, rappresenterebbe un innesto importante, ma l’ambizione del Milan va oltre.

La strategia dei sette volte Campioni d’Europa è duplice: da un lato assicurarsi profili di sicuro affidamento come Ricci, dall’altro puntare su giovani prospetti dal grande potenziale come Jashari, capaci di garantire un futuro solido al reparto. L’idea è quella di creare un mix equilibrato di esperienza e gioventù.

In un’ottica di mercato dinamica e in continuo divenire, non è affatto escluso che il club meneghino possa aggiungere un terzo centrocampista alla lista degli acquisti estivi, specialmente in caso di uscite significative. Se qualche elemento dovesse lasciare Milanello, liberando spazio e risorse economiche, il club lombardo sarebbe pronto a cogliere nuove opportunità per rafforzare ulteriormente il proprio cuore pulsante.

La fonte Matteo Moretto, esperto di mercato, conferma l’accelerazione per Jashari e la volontà del Milan di non fermarsi al solo Ricci. I prossimi giorni saranno cruciali per definire i dettagli e capire se il giovane svizzero si unirà ai nuovi volti del centrocampo rossonero, contribuendo a delineare il volto del Milan che verrà. I tifosi attendono con ansia di vedere come si evolverà la linea mediana del Diavolo, reparto fondamentale per le ambizioni scudetto e il cammino in Champions League.