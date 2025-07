Ricci, oggi la firma con il Milan: spunta l’opzione nel contratto

Ricci nel pomeriggio firmerà il suo contratto con il Milan: spunta un dettaglio nell’accordo tra le parti

Il Milan è pronto ad accogliere il suo nuovo rinforzo a centrocampo: Samuele Ricci. Il giovane e promettente mediano, secondo quanto rivelato da Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato, firmerà nel pomeriggio un contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2029. L’accordo prevede uno stipendio di 2,2 milioni di euro all’anno e include un’opzione per l’estensione del contratto fino al 2030, un chiaro segnale della fiducia che il Diavolo ripone nelle qualità del giocatore.

L’arrivo di Ricci rappresenta un passo importante nella strategia di rafforzamento del centrocampo del club meneghino, mirata a inserire profili giovani ma già con esperienza in Serie A. La trattativa, seguita con attenzione dalla dirigenza del Milan, sta per concludersi con la classica “fumata bianca”, un’ottima notizia per i tifosi che attendevano con ansia l’ufficialità di questo colpo di mercato.

Samuele Ricci, classe 2001, è un centrocampista centrale dinamico e versatile, capace di ricoprire più ruoli in mezzo al campo. Dotato di una buona visione di gioco, abile nel recupero palla e con una notevole capacità di impostazione, si è messo in luce negli ultimi anni come uno dei talenti più brillanti del calcio italiano. La sua crescita esponenziale e la sua costante evoluzione lo hanno reso un obiettivo primario per molti top club. La sua esperienza in Serie A, accumulata con la maglia del Torino, dove ha dimostrato regolarità e affidabilità, lo rende un innesto prezioso per la rosa del Milan.

Per il Milan, l’acquisizione di Ricci si inserisce in un progetto di consolidamento e rinnovamento della squadra. Il club di Via Aldo Rossi, sotto la guida del nuovo corso tecnico, punta a costruire una rosa competitiva su più fronti, combinando l’esperienza dei veterani con il potenziale dei giovani talenti. L’investimento su Ricci, con un contratto a lungo termine e un ingaggio significativo, testimonia la volontà del Diavolo di puntare forte su di lui per il futuro del centrocampo.

L’entusiasmo è palpabile a Milanello in attesa della firma. I tifosi sperano che Samuele Ricci possa integrarsi rapidamente e dare un contributo significativo alla squadra fin da subito, aiutando i rossoneri a raggiungere gli ambiziosi obiettivi prefissati per la prossima stagione.