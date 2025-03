Riccardo Cucchi: «Non riesco a comprendere la classifica del Milan, non è solo colpa loro»

Riccardo Cucchi, noto ex radiocronista di ‘Tutto il calcio minuto per minuto’ è intervenuto alla trasmissione ‘Tutti Convocati’

Riccardo Cucchi, noto ex radiocronista di ‘Tutto il calcio minuto per minuto’ è intervenuto alla trasmissione ‘Tutti Convocati’ su Radio 24. Queste le sue parole sul Milan il giorno dopo la sconfitta con la Lazio:

«Non riesco a comprendere la classifica del Milan, perché quando leggo l’organico mi chiedo come sia possibile che non sia in zona Champions. Il punto a cui è arrivato oggi non è solo colpa degli allenatori, ma della scarsa lucidità di gestione societaria»