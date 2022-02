Cucchi: «Scudetto? Si duellerà fino a maggio»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Riccardo Cucchi, in esclusiva per Juventusnews24, ha parlato tra le varie di lotta scudetto, facendo un pronostico

Riccardo Cucchi, in esclusiva per Juventusnews24, ha parlato tra le varie di lotta scudetto, facendo un pronostico per la vittoria finale:

«La lotta è ancora molto equilibrata, si duellerà fino a maggio e non ci saranno fughe in avanti. Sono tre squadre forti ma con caratteristiche diverse. Per organico mi sento di dire che l’Inter sia la più solida e forte delle tre candidate, ma non escludo il Milan, neanche dopo il pari che ha trovato ieri sera a Salerno. Il Napoli, poi, acquisisce sempre maggiore mentalità con il passare delle partite…».

