Retroscena Kolo Muani: poteva essere un giocatore del Milan

Kolo Muani ieri sera si è preso la scena segnando il gol del 2-0 della Francia nella semifinale contro il Marocco. Su di lui un retroscena di mercato che riguarda il Milan.

Come riportato da Calciomercato.com poteva trasferirsi in maglia rossonera nell’estate 2021, con i rossoneri in cerca di una punta da affiancare a Ibra e Giroud. Alla fine la proposta fino al 2027 dell’Eintracht ha avuto la meglio