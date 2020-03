Retroscena di mercato tra Mirabelli e Milik, ora il polacco è sul mercato

Massimiliano Mirabelli, intervistato da Radio Kiss Kiss, ha parlato di Milik, giocatore che in estate potrebbe lasciare il Napoli

Massimiliano Mirabelli, intervistato da Radio Kiss Kiss, ha parlato di Milik, giocatore che in estate potrebbe lasciare il Napoli: «Milik era un mio vecchio pallino, dai tempi dell’Inter. Lo conosco molto bene e lo avrei voluto al Milan. Ha guadagnato molto andando al Napoli, con una valutazione molto alta e tutto è diventato molto complicato. Io mi auguro che non vada via dal Napoli perché è secondo me un attaccante di fascia alta e può giocare in qualsiasi club importante».

Il polacco è sempre più convinto di tentare una nuova avventura. I rossoneri ci stanno pensando, ma De Laurentiis ha già fatto sapere di non voler scendere sotto i 30 milioni di euro.