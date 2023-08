Retegui: «Mancini? Gli ho mandato questo messaggio! Beltran…». Le parole dell’attaccante italo-argentino a Sky Sport

Intervistato da Sky Sport Calciomercato – L’Originale, l’attaccante del Genoa, accostato in passato anche al Milan, Mateo Retegui ha parlato di Nazionale, Beltran e tanto altro. Ecco le sue dichiarazioni:

DIMISSIONI MANCINI – Dopo aver saputo delle dimissioni ho mandato un messaggio a Roberto Mancini per la fiducia, per l’opportunità che mi ha dato di vestire la maglia della Nazionale. Per me è stato un onore. Sono stato accolto come se fossi a casa, da compagni e staff.

BELTRAN – È un buon giocatore, molto forte, un goleador. Questo è un passo importante per la sua carriera. Potrebbe giocare con me in Italia.

ATTACCANTI DI RIFERIMENTO – A me piacciono Kane e Haaland. Anche Lautaro, ma preferisco Kane e Haaland