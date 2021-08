Repice: «Florenzi grande giocatore, per il Milan va benissimo»

Repice ha spiegato come i rapporti di Florenzi con l’ambiente Roma si siano ormai deteriorati: il trasferimento al Milan la scelta giusta

Francesco Repice, intervistato da Tuttomercatoweb, ha espresso il suo pensiero riguardo al sempre più probabile arrivo di Alessandro Florenzi in maglia rossonera:

«Penso che i rapporti all’interno di Trigoria si siano un po’ deteriorati. Però ha dimostrato di essere un grande giocatore, secondo me va bene per qualsiasi squadra abbia grandi ambizioni. Quindi va benissimo per il Milan».