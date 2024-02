Rennes Milan, la stampa francese: «Il momento resterà, Ibrahimovic...»

Il giorno dopo la vittoria ottenuta dal Rennes contro il Milan in Europa League, la stampa francese celebra così il successo

Il giorno dopo Rennes Milan, la stampa francese celebra la vittoria della squadra di Julien Stephan, nonostante non sia valsa al passaggio del turno in Europa League. L’OuestFrance, il quotidiano più importante di Rennes e della Bretagna, sottolinea come questo successo rimarrà nella storia del club, e lancia al contempo una frecciatina ai rossoneri e a Zlatan Ibrahimovic.

Il quotidiano titola: «Il Rennes si arrende, ma il momento resterà». A impressionare, oltre all’eroe Borigeaud , a cui è stato dedicato un articolo di elogio, è stato il pubblico del Roazhon Park, pazzesco per tutta la partita; poi concludono: «Ibrahimovic aveva messo in guardia Pioli di questo fervore».