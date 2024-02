Rennes Milan, Pioli lancia il campanello d’allarme: «Proveranno subito a fare questa cosa». Tutte le dichiarazioni in conferenza

L’allenatore del Milan Pioli ha parlato in conferenza stampa per presentare il match contro il Rennes analizzando come i francesi potrebbero interpretare il match fin dai primi minuti.

SI ASPETTA UN RENNES AGGRESSIVO ALL’INIZIO – «Ci aspettiamo che il Rennes provi a far qualcosa rispetto alla partita di giovedì, non so se nelle posizioni o nell’atteggiamento. Proverà subito a metterci in difficoltà».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI RENNES MILAN