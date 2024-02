Conferenza stampa Pioli: «Se non ottieni i risultati vieni criticato. C’è una cosa che ho detto alla squadra prima del Rennes»

Conferenza stampa Pioli: le parole alla vigilia di Rennes Milan, sfida valida per il ritorno degli spareggi di Europa League

Il Milan riparte dal 3-0 casalingo contro il Rennes, con i rossoneri che hanno di fatto quasi blindato la qualificazione agli ottavi di Europa League.

Nel giorno di vigilia, mercoledì 21 febbraio, Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alle 19.30 per presentare il match davanti ai media. Milannews24 ha seguito LIVE le sue parole.

COSA HA DETTO ALLA SQUADRA NEL WALK AROUND – «La partita l’abbiamo analizzata lunedì poi ci siamo buttati su questa. Alla squadra ho detto che ci siamo presi un vantaggio ma la qualificazione non è ancora ottenuta».

COME GESTIRA’ LA SQUADRA TRA RENNES E ATALANTA – «Non mi piace per niente il termine turnover, c’è la gestione di un gruppo che lavora. Le scelte di domenica erano dovute a dati che avevo sulle condizioni dei giocatori, lo farò anche domani sera e con l’Atalanta».

COME STANNO LEAO, KJAER, PULISIC, LOFTUS-CHEEK – «Stanno tutti bene perché abbiamo avuto un giorno in più di riposo rispetto a domenica. Sono tutti in condizione di giocare».

SI ASPETTA UN RENNES AGGRESSIVO ALL’INIZIO – «Ci aspettiamo che il Rennes provi a far qualcosa rispetto alla partita di giovedì, non so se nelle posizioni o nell’atteggiamento. Proverà subito a metterci in difficoltà».

COME RISPONDE ALLE CRITICHE – «Va bene tutto, noi lavoriamo per i risultati e in una grande squadra se non li ottieni vieni criticato».