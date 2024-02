Rennes Milan: il tempo del turnover è già finito! Pioli punterà su questi giocatori ULTIME

Rennes Milan: il tempo del turnover è già finito! Pioli punterà su questi giocatori. Le ULTIME sulla formazione per il match

Nonostante il 3-0 dell’andata tra Milan e Rennes, Pioli non si fiderà del maxi-turnover dopo quello che è capitato contro il Monza. Per questo motivo, come riporta Peppe Di Stefano, si ripartirà dai migliori per il ritorno dei playoff di Europa League.

Nella formazione titolare ci saranno Kjaer, Reijnders, Leao e Pulisic, nonostante il vantaggio e soprattutto la sfida importante che aspetta i rossoneri in campionato ovvero quella contro l’Atalanta.