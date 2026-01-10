Torino Milan Primavera, Renna spiega la sconfitta: «Già ieri in rifinitura avevo notato questa cosa. Dobbiamo azzerare questa partita, la cosa importante è insegnare»

Torino Milan Primavera, Renna spiega la sconfitta nell’ultimo match del girone di andata del campionato. Le sue parole nel post partita

Giovanni Renna, tecnico del Milan Primavera, ha commentato la sconfitta per 1-0 subita dalla sua squadra contro il Torino nella diciannovesima giornata del campionato Primavera 1. Il match, che ha segnato la prima trasferta del 2026, ha chiuso il girone di andata con una prestazione che, secondo il tecnico, non giustifica completamente il risultato finale.

Nonostante la fatica evidente dei suoi ragazzi, che avevano affrontato tre partite in una settimana, Renna ha sottolineato come la squadra abbia avuto diverse occasioni per segnare ma non sia riuscita a concretizzarle. Il tecnico rossonero ha cercato di mantenere il focus sulla prossima sfida e ha esortato i suoi a non abbatterti per la sconfitta, ma ad imparare dalla partita.

SULLA SCONFITTA E LA FATICHE DEI GIOCATORI – «Sì, lo avevamo già notato ieri nella rifinitura, erano stanchi: tre partite in una settimana sono tante. Questo però non giustifica il risultato finale perché abbiamo avuto almeno tre palle gol limpide e non siamo riusciti a metterla dentro: sia sullo 0-0 che sul pareggio. Dobbiamo azzerare questa partita, da lunedì si inizia a lavorare e pensare già alla prossima che è una bella partita con la Fiorentina».

SULLA PARTITA CON LA FIORENTINA – «Diciamo che quando troviamo squadre che giocano di più, ci si diverte perché la cosa importante è insegnare ai ragazzi a giocare anche sotto le difficoltà. Ma ci sono anche situazioni in cui i ragazzi devono essere bravi, come qualche partita sporca come quella di oggi da cui si poteva portare a casa almeno il pareggio».

L’INSEGNAMENTO DA PORTARE A CASA – «L’insegnamento è questo: tutti quanti dobbiamo capire che anche in queste partite bisogna portare a casa qualcosina».