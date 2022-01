Renato Sanches Milan, Marchetti: «Ecco come è andata»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Luca Marchetti intevenuto in collegamento negli studi di Sky Sport ha detto la sua sulla trattativa Renato Sanches Milan:

«Il Milan sa che deve giocare di strategia anche con i tempi, è pèper questo che salta Renato Sanches alla fine, perchè se tu vai a fare un’offerta ad un giocatore importante, giovane chiaramente la concorrenza è molto alta e rischi un effetto asta. Il Milan ci ha provato fino alla fine in virtu dei buoni rapporti con il Lille. Il Milan non è che non ha i soldi ma vuole investirli sui giocatori sui cui ha la convinzione che siano importanti adesso perchè sono già forti e per il futuro perchè cresceranno e lo saranno di più»