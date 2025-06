Reijnders al Manchester City, quanto incasserà il Milan: cifre e dettagli

Reijnders passa al Manchester City, tutti i dettagli del trasferimento che porta il centrocampista olandese in Inghilterra

Un affare da capogiro scuote il calciomercato europeo: Tijjani Reijnders è passa al Manchester City. Nicolò Schira tramite il suo account X, ha svelato tutte le cifre della trattativa che ha portato il centrocampista dal Milan alla Premier League.

L’accordo tra i due club è stato raggiunto per una cifra totale che potrebbe arrivare a € 70 milioni. La base fissa del trasferimento è di € 55 milioni, a cui si aggiungeranno € 15 milioni di bonus. Questi ultimi sono suddivisi in € 10 milioni di bonus “facili” da raggiungere e € 5 milioni legati a obiettivi più complessi, ma comunque fattibili per un club del calibro del Manchester City.

Reijnders si legherà ai “Citizens” con un contratto a lungo termine, firmando fino al 2030. Un segnale chiaro delle intenzioni del Manchester City di puntare sul talento del centrocampista per il futuro. Lo stipendio annuale per il giocatore si attesterà intorno agli € 8 milioni, una cifra che riflette l’importanza del suo ruolo nel progetto tecnico di Pep Guardiola.

Le visite mediche, ultimo atto formale prima dell’ufficializzazione completa, sono previste per la giornata odierna. Dopo un’ottima stagione al Milan, Reijnders si prepara dunque a una nuova avventura in Premier League, in uno dei club più ambiziosi e vincenti del mondo. Questa operazione di mercato, monitorata attentamente da Nicolò Schira su X, conferma il Manchester City come attore principale nelle trattative per i talenti più promettenti del calcio internazionale.